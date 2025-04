Vlahovic Juventus verso l’addio? Dalla situazione relativa al contratto ai piani futuri del club | cosa succederà a giugno

Il futuro di Dusan Vlahovic pare essere sempre più lontano Dalla Juventus. A confermarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che svela anche quelli che dovrebbero essere i piani del club bianconero in vista dell'estate ormai alle porte.Secondo quanto si apprende senza il rinnovo il serbo lascerà Torino a un anno Dalla naturale scadenza del contratto. Da lì sarà caccia al nuovo centravanti: in lista Osimhen del Napoli, Retegui e Lookman dell'Atalanta e Lucca dell'Udinese.

