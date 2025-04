Gqitalia.it - Hideo Kojima e A24 hanno trovato il regista perfetto per portare Death Stranding sul grande schermo

non è solo un visionario dei videogiochi, ma anche un autentico e instancabile cinefilo. Su quello che un tempo era Twitter e ora si chiama X, il suo entusiasmo per il cinema è così evidente da dargli quasi una carica ufficiale: il "Cinefilo-in-Capo" dell'industria videoludica. Nonostante i mille impegni che lo vedono lavorare al sequel di, On the Beach, e a un misterioso progetto horror con Jordan Peele,riesce sempre a ritagliarsi del tempo per la suapassione e lo fa con una dedizione quasi rituale. Solo nell’ultimo anno ha rivisto Mad Max in IMAX, ha celebrato Mickey 17, ha recuperato Constantine in Blu-ray, ha reso omaggio alla stella di John Carpenter sulla Walk of Fame e, pochi giorni fa, è rimasto ipnotizzato dal trailer dell'ultimo Mission: Impossible.