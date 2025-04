Tentano il furto in tabaccheria a colpi di tombino

Volevano fare il classico colpo con spaccata e hanno pensato bene di farsi strada nella vetrina di una tabaccheria dell'area nord della città distruggendola con la grata di un tombino. I rumori, però, hanno allertato un cittadino, che ha chiamato il 112 facendo allontanare i malviventi.

