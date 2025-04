Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2025 ore 10:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico e smaltimento sul Raccordo Anulare correre in carreggiata interna tra Cassia e Salaria è più avanti nel tratto tra Ostiense diramazioneSud in esterna invece si segnalano code tra Laurentina e abbiamo facciamo l'autostrada sullaNapoli Si segnala un incidente all'altezza di valmont che al momento non sta creando code Ma si raccomanda Comunque la massima attenzione ho da tratti sul tratto Urbano della A24 a partire da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est in direzione centro per il traffico in entrata versoauto in coda sulla a causa di un incidente tra via dei Laghi e l'intersezione con raccordo anulare in direzione di quest'ultimo sempre nel quadrante sud della capitale cose sulla Pontina tra Tor de' Cenci e raccordo anulare direzionea causa di un incidente per strada invece hai risolto l'incidente su via Collatina con la circone ora tornata regolare a Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.