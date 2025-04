Bonea punta al futuro | presentato un piano da 95 milioni per lo sviluppo del territorio

presentato il piano di sviluppo territoriale dal titolo “Salute, sport, archeologia e sviluppo agricolo . ContinuaL'articolo Bonea punta al futuro: presentato un piano da 9,5 milioni per lo sviluppo del territorio proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Bonea punta al futuro: presentato un piano da 9,5 milioni per lo sviluppo del territorio Leggi su Fremondoweb.com Comunicato Stampa Un progetto ambizioso tra salute, sport, archeologia e agricoltura per il rilancio economico e turistico delle aree interne Il 7 aprile scorso è statoilditerritoriale dal titolo “Salute, sport, archeologia eagricolo . ContinuaL'articoloalunda 9,5per lodelproviene da Fremondoweb.

Renault punta al futuro con modelli ispirati al passato: chi arriverà - Reinterpretare il passato con uno sguardo al futuro: questa è la strategia di Renault per riportare in vita i suoi modelli più iconici, rivisitandoli in chiave moderna e puntando sulla mobilità ... (msn.com)