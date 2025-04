Re Carlo e Camilla in visita da papa Francesco il dettaglio sul pontefice

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sorrisi, strette di mano e uno scambio di parole intense hanno contraddistinto l’incontro a sorpresa trae i sovrani del Regno Unito, avvenuto ieri pomeriggio a Casa Santa Marta. Un momento tanto inaspettato quanto carico di significati, che ha visto ilaccogliere ree la reginasenza mascherine, né ausili per l’ossigeno, nonostante le sue recenti fragilità di salute. L’immagine ufficiale diffusa oggi da Buckingham Palace e dal Vaticano mostraseduto, in atteggiamento sereno, mentre stringe la mano a, visibilmente emozionata, e guarda, in piedi con un dono in mano.Un incontro privato, avvenuto nella quiete dell’appartamentole, che ha sorpreso anche per la sua discrezione. Il colloquio, della durata di venti minuti, era stato inizialmente previsto, poi cancellato, ma infine ripreso e realizzato in un clima di grande riservatezza.