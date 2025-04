Gqitalia.it - Da Hermès Veronique Nichanian ha trovato il segreto per diventare la direttrice creativa più longeva nel mondo della moda

Il rapporto che c'è traè una rara costante in unche cambia a un ritmo febbrile. Mentre i marchi di lusso si scambiano designer come squadre di calcio al termine del mercato, lei ha attraversato le turbolenze del settore con una fedeltà incrollabile: da 37 anni è lamaschile di, consolidando un ruolo che la distingue non solo per longevità, ma anche per maestria. Parigina autentica, con un sorriso che riflette la determinazione di chi sa esattamente cosa vuole,è una delle poche donne a disegnare esclusivamente abbigliamento maschile ai livelli più alti dell’industria. A renderla ancora più straordinaria è la sua discrezione: mentre i nomi dei designer si rincorrono nei rumors di settore, il suo rimane lontano dai pettegolezzi, segno di un legame simbiotico cone di una lealtà reciproca che sembra infrangibile.