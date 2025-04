E' stato dato un volto al cadavere è di un 50enne il corpo senza vita recuperato in mare

cadavere recuperato in mare dai Vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di giovedì 3 aprile. Si apprende dai Carabinieri, che hanno partecipato alle indagini, che si tratta di un 50enne che era scomparso dalla zona di Ravenna un paio di settimane fa, l'ipotesi.

