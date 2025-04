Iodonna.it - Pixie corto con ricrescita, frangia lunga laterale. La talentuosa star 46enne è più bella che mai

Sarò in grado di resistere 30 notti con il mio ex? Se lo chiede laMicaela Ramazzotti nel suo ultimo film, presentato ieri a Roma in anteprima. Con un nuovo taglio capelli biondissimo e super short, ma anche molto femminile. Accompagnato dallascura, che aggiunge una nota chic e ribelle. Venezia 2023, a “Felicità” di Micaela Ramazzotti va il Premio spettatori-Armani Beauty X Il nuovo hair look di Micaela RamazzottiCamicia bianca con scollo a cuore, pantaloni neri da sera con gamba scampanata.