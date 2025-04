Pescara al via la pulizia straordinaria dell’arenile dopo le mareggiate

dopo settimane di eventi atmosferici intensi, la spiaggia si presentava ricoperta da grandi quantità di legname e altri materiali portati dal mare in tempesta. Squadre e mezzi sono entrati in azione già nelle prime ore della giornata, con l'obiettivo di ripristinare il decoro del litorale in vista della stagione balneare.«Ogni inverno il mare restituisce detriti, ma raramente si registrano accumuli di queste dimensioni», sottolineano dal Comune. «Si tratta di un intervento straordinario per restituire ai cittadini e ai turisti una spiaggia sicura, pulita e pronta ad accogliere la stagione estiva». L'assessore Cristian Orta e il presidente di Ambiente Spa, Ricardo Chiavaroli, hanno assicurato il massimo impegno: «Siamo consapevoli delle difficoltà che il materiale accumulato ha creato ai balneatori, impegnati in questi giorni nella sistemazione delle attrezzature.

