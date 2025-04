Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp: Magnanini e Bambini sono in stato di grazia

La Spezia, 10 aprile 2025 – Spazio alla prima di ritorno per i Gironi Eccellenza e Promozione delprovinciale. E tutto fila liscio per la capolista Locanda Alinò del raggruppamento per lo scudetto, ancora a punteggio pieno, mentre resta soltanto Leta Scp in scia, a -4, vista la sconfitta della Gira Of Chelli contro la rediviva Avosa. Nel Girone Promozione della Lega della Spezia e della Valdimagra, invece, continua la sfida a distanza tra prima (Sesta Godano) e seconda (Real Dlf). Cade il Bar Cavour contro l'Ms Costruzioni/Ccr Muggiano, che gli insidia la seconda piazza nel Girone 2, così il Veppo, che vince agevolmente la sua sfida testa-coda col Monti allunga nell'ottava di ritorno. Tutto stabile, infine, nel Girone 3, dove il Comano è sempre a +1 sull'Amatori Pallerone (ne segna 5, così comedell'Atletico Tresana) e la Loggia si rialza.