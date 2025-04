Re Carlo al banchetto al Quirinale con la regina Camilla ha sfoderato il suo proverbiale british sense of humour Leggi su Amica it

Non è mancato il proverbiale british humour durante il banchetto di Stato organizzato dal presidente Sergio Mattarella al Quirinale per re Carlo e la regina Camilla. L'evento, che si è svolto la sera del 9 aprile, ha visto i reali protagonisti di una cena di gala, nel bel mezzo di un viaggio di Stato che li vede in Italia tra il 7 e il 10 aprile. Caso vuole che, proprio quel giorno, Carlo e Camilla celebrassero i vent'anni di matrimonio. Un anniversario a cifra tonda che è stato ricordato sia durante il discorso del sovrano al Parlamento sia nell'incontro privato (reso noto solo a posteriori) con papa Francesco.Ed è proprio su questa coincidenza che re Carlo, a tavola con Mattarella, ha sfoderato il suo proverbiale senso dell'umorismo inglese, ringraziando il presidente per aver organizzato, in onore della coppia, quella «romantica cena a lume di candela per due».

