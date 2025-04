Andor Stagione 2 secondo Tony Gilroy senza Baby Yoda non ci sarebbe stato Andor

Andor Stagione 2, secondo Tony Gilroy "senza Baby Yoda non ci sarebbe stato Andor"

Andor non è una tipica serie TV di Star Wars. Certo, è certamente il prequel di Rogue One: A Star Wars Story, ma è probabilmente diversa da qualsiasi altro progetto di Star Wars precedente. Un approccio narrativo lento e una maggiore attenzione al dramma e allo sviluppo dei personaggi si sono combinati per regalarci 12 episodi televisivi di grande valore nel 2022.

Mentre alcuni fan si sono affrettati a elogiare la superiorità di Andor su serie come The Mandalorian e The Book of Boba Fett, lo showrunner Tony Gilroy ha ammesso che gran parte del merito va alla serie che ha contribuito al lancio di Disney+ nel 2019.

Parlando con Empire (tramite SFFGazette.com), Gilroy ha condiviso la sua convinzione che Andor "non accadrà mai più", nel senso che non ci sarà mai più un prodotto come questo, aggiungendo: "Non perché siamo così bravi, ma perché nessuno ricomincerà mai più uno show di questa portata, e lo girerà dal vivo, e avrà le risorse e la protezione per fare una cosa del genere".

