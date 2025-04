Nidi oltre 160 bambini in attesa a Novara | il sindacato chiede un tavolo tecnico

bambini, per la precision 166, di Novara città sono in lista d'attesa per poter frequentare l'asilo nido. Un tema che sta seguendo da vicino la Fp Cgil Novara Vco: il sindacato ha cheisto l'apertura di un tavolo tecnico per chiedere un confronto e chiarire la situazione.

