Palacios-Inter tutto risolto! Nuove tempistiche per la firma

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dopo i dubbi di ieri, ora perall’non ci sono più problemi. Risolte le ultime questioni burocratiche, con il difensore che ora puòre il suo nuovo contratto coi nerazzurri. Da Sky Sport arrivano le. SI CHIUDE! – Ieri pomeriggio in molti si erano allarmati nel sentire dall’Argentina che Tomasall’non era ancora fatta. L’Independiente Rivadavia aveva necessità di sistemare alcune questioni burocratiche, che però non stavano mettendo in discussione il trasferimento. E così è stato, perché alla fine il difensore vestirà il nerazzurro dopo aver già svolto le visite mediche a inizio settimana. Stavolta senza più problemi e sopratsenza ripetere quanto avvenuto un anno fa con Lazar Samardzic.