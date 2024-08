Nella società dell’inclusione gli ebrei non vengono presi in considerazione

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ruth Dureghello, lei è stata per lungo tempo ladente della Comunità Ebraica di Roma, le pongo una domanda che può apparire scontata ma che mi faccio ogni giorno anche io: si aspettava questa violenta recrudescenza di antisemitismo? Non ho mai creduto che l’antisemitismo fosse scomparso. Era meno visibile e forse meno giustificabile, ma che fosse sempre presentese ne aveva il sentore. La cosa che stupisce è la forza con cui è riemerso dopo il 7 ottobre. Basta affacciarsi sui social per capire che aria tira, ma non va fatto errore di pensare che siano sfoghi di pazzi. Se l’altro giorno una sinagoga in Francia è stata attaccata da un attentatore con la bandiera palestinese è perché il movente è chiaro. La grande differenza con gli anni successivi alla Shoah che una parte di solidarietà che arrivava naturale è sparita, scomparsa improvvisamente.