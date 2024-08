L' orrida messinscena di Hitler per scatenare la guerra | cosa è successo davvero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Adolfera stato perentorio: «Non ripeteremo l'errore del 1914. L'importante è riuscire ad accollare la colpa alla parte avversa». Laalla Polonia, nell'agosto 1939, non era infatti un'opzione sul tavolo della Cancelleria di Berlino, ma una scelta. Qualche settimana prima dell'esplosione della crisi e dello scoppio della secondamondiale, quando ancora le cancellerie e le diplomazie europee erano in fibrillazione per evitare il conflitto legato al contenzioso tedesco-polacco su Danzica, era stato studiato nei minimi dettagli il piano che doveva costituire il casus belli. La paternità dell'Operazione Tannenberg - in ricordo della strepitosa vittoria del Maresciallo Paul von Hindenburg sui russi nel 1914 è del capo del Sicherheitstdienst (SD, la sezione dello spionaggio delle SS), Reinhard Heydrich.