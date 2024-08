Israele attacca la Cisgiordania | 10 morti Ue critica Onu dura | Letali tattiche di guerra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Almeno 10 palestinesi sono rimasti uccisi in una serie di operazioni lanciate questa mattina dall'esercito israeliano in diversi parti della. La Mezza Luna Rossa che reso noto su X che le sue squadre hanno trasportato 10 corpi e 22 feriti negli ospedali della zona. Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu nel frattempo "considera molto grave l'imposizione di sanzioni contro cittadini israeliani", come indica una dichiarazione diffusa dal suo ufficio questa sera, in seguito all'annuncio di nuove misure di ritorsione degli Stati Uniti contro i coloni ebrei in. "La questione è oggetto di intense discussioni con gli Stati Uniti", ha aggiunto il comunicato, senza fornire ulteriori dettagli.    Il nuovo raid israeliano tiene banco a Bruxelles.