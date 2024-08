Il mondo della magia arriva a Signa Villa Alberti diventa Hogwarts

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) di Lisa Ciardi(Firenze) C’è Alice, 24 anni, che neldei "babbani" fa la programmatrice e che èta appositamente da Milano per calarsi nel ruolo di una "magi-inventrice". Con lei anche Giorgia, 26enne di Modena, regista, che si era avvicinata anni fa all’evento per lavoro, come fotografa, prima di venirne conquistata. E ancora Matteo, 36 anni, educatore di Figline e Incisa, che ormai fa del gioco di ruolo dedicato a Harry Potter uno dei punti fissisua estate, quest’anno coinvolto come "consulente di bacchetta". O ancora Valeria Clara, 22enne di Como, studentessa di scienze geologiche, per l’occasione caposcuola dei Tassorosso. È ladi Harry Potter, in scena da ieri a, nel cuore di(Firenze).