Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

(Di mercoledì 28 agosto 2024)live dellatraoggi, mercoledì 28 agosto Un ostaggio israeliano è stato liberato a Gaza dall’Idf: l’uomo si trovava in un tunnel nella Striscia di Gaza meridionale. Il premier Benyamin Netanyahu ha commentato la notizia dichiarando che“continuerà a fare tutto il possibile per riportare a casa tutti gli ostaggi”. Intanto, l’Alto rappresentante della politica estera dell’Unione europea Josep Borell ha chiesto “un immediato cessate il fuoco umanitario di tre giorni per consentire la vaccinazione” dei bambini contro la poliomielite. Nel frattempo, secondo quanto raccontano i media palestinesi, decine di estremisti israeliani sono entrati in un villaggio vicino a Betlemme, in Cisgiordania, e hanno aggredito gli abitanti palestinesi.