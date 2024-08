Enoturismo e ristorazione sempre più vicini Oggi il vino incide sullo scontrino per circa il 30 per cento

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Lo stato dell’arte dellapresenta un quadro composito, tra note positive, aspetti critici e le tante sfide che lo attendono, all’interno di un contesto in grande evoluzione per le transizioni in atto, le trasformazioni sociali e geopolitiche. Il bilancio complessivo, quindi, vede luci ed ombre: le evidenze contenute nel RapportoFipe 2024 mostrano come il settore, dopo i difficili anni della pandemia, abbia saputo ripartire recuperando i suoi migliori valori. La ripresa dei consumi fuori casa Gli indicatori di questa ripresa si ritrovano nei consumi fuori casa, che hanno ripreso slancio dopo il difficile periodo pandemico: nel 2023 si sono assestati a 92 miliardi di euro a prezzi correnti con un incremento del +7% sul 2019 e del +12% sul 2022.