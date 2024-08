Chiesa niente Inter | Contento per la nuova avventura

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Alla fine la Juventus è riuscita a cedereentro il 30 agosto e non all’. Completata la cessione dell’attaccante al Liverpool: ha appena parlato all’aeroporto di Torino Caselle, in partenza per l’Inghilterra. TUTTO DEFINITO –per Federico. Per tutto agosto, da quando Thiago Motta aveva annunciato che l’attaccante classe ’97 non rientrava più nei piani della Juventus, si è cercato di capire quale sarebbe stata la sua destinazione. Che non sarà in Serie A, né tantomeno a parametro zero nel 2025.va al Liverpool, con accordo raggiunto a tredici milioni di euro più bonus e contratto quadriennale.saluta la Juventus e le voci sull’: le sue parole IL TRASFERIMENTO –è già in partenza per l’Inghilterra. Pochi minuti fa è arrivato all’aeroporto di Torino Caselle, da dove prenderà un aereo che lo porterà nella suadestinazione.