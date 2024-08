Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024)DEL 27 AGOSTOORE 15.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA SITUAZIONE IN A1. NEL TRATTO FIRENZE, TROVIAMO UN INCIDENTE CON CODE DI 6 CHILOMETRI IN DIREZIONE FIRENZE TRA ATTIGLIANO ED ORVIETO. SI TRANSITA SU DUE CORSIE PRESTARE ATTENZIONE SEGNALIAMO UN INCIDENTE ANCHE SULLANAPOLI TRA PONTECORVE E CEPRANO IN DIREZIONEE SEMPRE VERSO LA CAPITALE CODE ANCHE TRA FROSINONE E FERENTINO CAUSA MALTEMPO QUESTA LA CAUSA DELLE RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA CASILINA DOVE CI SONO DEI RALLENTAMENTI TRA ARCE E COLLENOCI VERSO FROSINONE E A PROPOSITO DI MALTEMPO SI RICORDA CHE PER LE PROSSIME 6 ORE E’ STATA DIRAMATA L’ALLERTA GIALLA SULLE ZONE INTERNE DELLAINFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO.