Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 15:30 (Di martedì 27 agosto 2024) Viabilità DEL 27 AGOSTO 2024 ORE 15.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA SITUAZIONE IN A1. NEL TRATTO FIRENZE Roma, TROVIAMO UN INCIDENTE CON CODE DI 6 CHILOMETRI IN DIREZIONE FIRENZE TRA ATTIGLIANO ED ORVIETO. SI TRANSITA SU DUE CORSIE PRESTARE ATTENZIONE SEGNALIAMO UN INCIDENTE ANCHE SULLA Roma NAPOLI TRA PONTECORVE E CEPRANO IN DIREZIONE Roma E SEMPRE VERSO LA CAPITALE CODE ANCHE TRA FROSINONE E FERENTINO CAUSA MALTEMPO QUESTA LA CAUSA DELLE RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA CASILINA DOVE CI SONO DEI RALLENTAMENTI TRA ARCE E COLLENOCI VERSO FROSINONE E A PROPOSITO DI MALTEMPO SI RICORDA CHE PER LE PROSSIME 6 ORE E’ STATA DIRAMATA L’ALLERTA GIALLA SULLE ZONE INTERNE DELLA Regione INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 12 : 30 - VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2024 ORE 12. FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE CANCELLAZIONI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, ROMA-SAN PIETRO E ROMA-OSTIENSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO A RIAPERTA LA TRATTA TRA TERMINI E BATTISTINI. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A24 ROMA TERAMO TRA IL NODO A1 A24 E LA BARRIERA ROMA EST IN IDREIZONE ROMA ANCHE SULL APONTINA INCIDENTE CON CODE ALL’ALTEZZA DI SPIANCEDO IN IDREZIONE LATINA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 11 : 30 - CHIUSE PER LAVORI DI RESTYLING E MANUTENZIONE LE STAZIONI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO. VIABILITÀ DEL 27 AGOSTO 2024 ORE 11. FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE CANCELLAZIONI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, ROMA-SAN PIETRO E ROMA-OSTIENSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO A RIAPERTA LA TRATTA TRA TERMINI E BATTISTINI. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRICIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI, TUTTAVIA SI SEGNALANO DISAGI SULLA NETTUNENSE DOVE ABBIAMO CODE PER INCIDENTE TRA CAMPO DI CARNE E APRILIA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2024 ore 10 : 30 - DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, Servizio fornito da Astral. CHIUSE PER LAVORI DI RESTYLING E MANUTENZIONE LE STAZIONI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA ROMA FIUMICINO DOVE SI STA IN CODA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLAPONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE EUR TRAFFICO REGOLARE INVECE SUL RACCORDO SULE PRICIPALI AUTOSTRADE DELLA REGIONE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA TRA VIGNA CLARA E ROMA SAN PIETRO.
- Da Roma ad Alba con l'Espresso notturno Langhe - Monferrato per la Fiera del Tartufo bianco - Le partenze da Roma Termini sono previste tutti i venerdì di ottobre e sabato 31 alle ore 19.57 con arrivo a destinazione alle 10.35. Il rientro a Roma è previsto ogni domenica dal 6 al 27 ottobre e ... targatocn
- San Marzano sul Sarno. Maggiore sicurezza in città, sinergia tra l'amministrazione comunale polizia municipale e carabinieri - In sinergia con l'assessore con delega alla Viabilità, alla Polizia municipale ed alla Protezione ... si continuerà poi con lo stesso tipo di lavori anche in via Gramsci ed in viale Roma. Ma non è ... puntoagronews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma