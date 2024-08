Us Open Musetti strepitoso in rimonta su Opelka Berrettini vince e rivela | Dura arrivare a questo torneo non sapevo se giocarlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) “È stato difficile, avevo tantissimi dubbi e fino all’ultimo nonseo meno. Me lo riconosco poco, però forse la testa è la qualità più grande che ho”. Buona la prima per Matteoagli Us: il tennista italiano supera il primo turno battendo in tre set (7-6, 6-2, 6-3) lo spagnolo Ramos Vinolas. Ma a far rumore – più della vittoria – sono le parole pronunciate nel post gara: “Magari a fineracconterò tutte le cose che mi sono successe alla vigilia, ma sono stato equilibrato e non mi sono fatto trascinare troppo dalle emozioni come in passato. Questa partita è stata vinta con il giusto atteggiamento, ci ho messo testa e cuore. Fisicamente sto bene, meglio di quanto pensassi. Sento un supporto come mai prima d’ora forse, sembra di giocare in Italia“.