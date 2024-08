Topolino scende in pista! Sul numero 3588 torna la serie adrenalinica Fast Track Mickey con un nuovo episodio in 3D

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 27 agosto 2024) Cinture allacciate, pronti, partenza via! Suldi– in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 28 agosto – sinuovamente incon Traccia fantasma, un, avvincentedella saga motoristica. La storia, scritta e disegnata da Claudio Sciarrone, si potrà leggere grazie agli occhialini 3D in omaggio con il settimanale, che permettono anche di vedere con effetto tridimensionale la speciale cover con protagonista. Nuova puntata,circuito! «Questa volta, il set è il polmone verde al di fuori di Topolinia, quello in cui ho ambientato anche Foglie Rosse (sapete ormai che nello “sciarroneverso” tutto è collegato!): lì mi sono immaginato il luna park spettrale, perché oltre alla velocità volevo giocare con i brividi della paura, puntando a emozioni forti in tutti i sensi», commenta l’autore.