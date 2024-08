Osimhen non si può escludere che rimanga Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2024) Le ultime notizie di calciomercato da Sky Sport. Il Napoli lavora alle operazioni in ingresso. Lukaku ai dettagli, così come Gilmour. I due presto potrebbero sostenere le visite mediche. Gilmour rimane una pista caldissima. Sututto tace, lui spera nel Psg ma a tre giorni dalla fine del mercato le chance di cederlo a prezzo di clausola si riducono notevolmente. Sunon si puònulla La parola di Alessandro Sugoni a Sky Sport: «Arriva McTominay. Accordo tra i club c’era, lui doveva risolvere qualcosa con lo United e sta arrivando l’accordo per questi ultimi dettagli. Ci sarà poi il via libera per arrivare in Italia. Conte lo aspetta. Per Gilmour c’è un accordo di massima con il Brighton. Bisogna trovare l’intesa sugli ultimi bonus, rimane un’opzione caldissimma. Oggi può essere il giorno di Lukaku.