Calcio e Street Art | ecco il murale dedicato a Paolo Rossi

(Di martedì 27 agosto 2024) Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione deldi 60 metri, a firma delloartist brasiliano Eduardo Kobra. E’ situato sulla parete sud della Torre Everest di Viale Torino. Il progetto “Il mio nome è”, promosso dall’associazione culturale Wallabe in collaborazione con l’azienda vicentina di consulenza e formazione in ambito ingegneristico Imprendo Srl, è nato nel 2021. Fondamentale obiettivo quello di ristrutturare e riqualificare il grattacielo più alto di Vicenza, simbolo del boom economico degli anni ’50. “Fondamentale è stato il coordinamento di tutte le fasi di cantiere da parte del team Imprendo per rispettare i tempi tecnici della ristrutturazione del palazzo e la realizzazione dell’opera d’arte. E’ giunta oggi al termine e sarà ufficialmente inaugurata e mostrata al pubblico il 23 settembre“.