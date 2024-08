Ancora lui Uomini e Donne Ida Platano lo scopre solo un giorno prima dell’inizio

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 27 agosto 2024) Il 28 agosto, gli studi diriapriranno le porte per iniziare le registrazioni della nuova edizione 2024/2025, e in rete già circolano diversi nomi dei possibili partecipanti. Tra le voci più insistenti, sembra che Mario Cusitore potrebbe essere uno dei protagonisti della nuova stagione del famoso dating show di Maria De Filippi. L’indiscrezione è nata dopo che Cusitore ha messo “mi piace” su Instagram a commenti che suggerivano un suo ritorno imminente, come quello di un utente che sperava di rivederlo in studio per trovare l’amore che Idagli ha negato qualche mese fa. “Purtroppo devo dirvi queste cose”. Idavuota il sacco dopoRecentemente, Lorenzo Pugnaloni ha anticipato che sia Mario che Ida potrebbero essere presenti alle prime registrazioni, che si terranno il 28 agosto a Roma.