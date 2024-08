TerraTrak il sistema che protegge i pannelli solari dalla grandine

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024) Negli ultimi anni, laè diventata un problema sempre più rilevante per i proprietari difotovoltaici. Mentre per gli impianti privati il problema è spesso mitigato dalle assicurazioni, nei campi fotovoltaici la situazione è più critica: sebbene larappresenti meno del 2 per cento delle richieste di risarcimento in termini di volume, è responsabile di oltre il 50 per cento delle perdite economiche totali. Per affrontare questo problema, Terrasmart ha sviluppato un nuovoperre ifotovoltaici, riducendo così i danni quando i chicchi raggiungono dimensioni pericolose.