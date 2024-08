Povia | Mio concerto annullato etichettato come cantante di destra

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) (Adnkronos) –denuncia un boicottaggio: un, dice il, è statoper “motivi ideologici”. Il 20 settembre a Nichelino, in provincia di Torino, “dovevo essere il presidente di giuria” per un talent show patrocinato dal Comune “e poi fare un’esibizione, con tanto di contratto firmato, con una locandina, con il logo del Comune, con il patrocinio e tutto il resto. Poi a un certo punto viene presentato il progetto in Giunta, qualcuno si mette di mezzo e mette un veto. Tutto”, dicein un video su Facebook raccontando la vicenda che lo vede protagonista e che ha scelto di condividere sui social con i suoi fan. “Fa male vedersiunper i soliti motivi ideologici”, si sfoga.