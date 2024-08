Kamala Harris Tim Walz e la questione cinese

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il ticket democratico ha ottenuto l’incoronazione ufficiale da parte del congresso, ora non resta che affrontare le poche settimane che dividono dal voto presidenziale del 5 novembre. Due mesi scarsi durante i quali l’obiettivo è cercare di convincere gli americani indecisi ad andare alle urne e soprattutto strappare il consenso di chi pensava di appoggiare Donald Trump. Intanto proprio i repubblicani hanno ridisegnato la campagna elettorale, dopo l’uscita di scena di Joe Biden, puntando sulle “debolezze” del duo. Ed è su quest’ultimo che si sono concentrare le attenzioni degli ultimi giorni, soprattutto legate ai rapporti che l’attuale Governatore del Minnesota ha con la Cina, non certo considerata un alleato anche da buona parte degli elettori dem. Il GOP (Grand Old Party), infatti, accusa Timdi avere relazioni “ambigue” con Pechino.