Good Omens Michael Sheen aggiorna sulla terza e ultima stagione | Non vedo l' ora

(Di lunedì 26 agosto 2024) Proprio come i fan della serie tratta dall'opera di Neil Gaiman, anche l'interprete di Aziraphale non vede l'ora di tornare in scena L'anno scorso è stato annunciato cheavrebbe avuto unasu Prime Video, ma soltanto adesso sono arrivati i primimenti sulle tempistiche dei nuovi episodi. Neil Gaiman, co-autore del romanzo e sceneggiatore della serie, ha spiegato in precedenza che la secondaè stata un ponte tra il libro e la sua idea originale di sequel e che aveva già in mente lada tempo. Non ci sono state molte altre notizieda quando è stata annunciata a dicembre, ma(Aziraphale) ha recentemente parlato con TV Insider