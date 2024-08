L’asilo a prova di terremoto Più sicurezza per i nostri bimbi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) I lavori di miglioramento sismico, della struttura che ospita il nido “Il Tiglio” di Sant’Agostino, sono giunti al termine. Sono stati lavori edili estremamente complessi, che hanno interessato le strutture orizzontali del fabbricato: il rinforzo delle fondazioni, dei solai di piano e la completa sostituzione della copertura. Questi importanti lavori hanno restituito alle famiglie un edificio sicuro per i loro bambini. Non sono stati eseguiti solamente lavori strutturali, ma anche opere che hanno contribuito a migliorare la fruibilità e funzionalità del complesso: è stata sostituita l’illuminazione con una molto più prestante a led, sono stati realizzati interventi volti a migliorare l’efficienza dell’impianto di riscaldamento ed è stato installato un impianto di raffrescamento per le 3 sezioni.