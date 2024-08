‘Festa’ all’Hortus la maggioranza precisa | All’Area Eventi un semplice meeting con appendice musicale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Nessuna orda di barbari, come vorrebbe far credere cercando l’ennesima speculazione politica la minoranza, ha assaltato l’Hortus conclusus, anche perchénon si è svolto assolutamente nulla. Si fa riferimento invece ad un’iniziativa che è andata in scena nello Spazioche è un luogo ideato per finalità e contesti proprio di questa natura. E comunque nessun mega-concerto di musica techno o rave party. L’evento di cui parla l’opposizione è stato unopen organizzato dall’associazione Sannio Valley con al centro tematiche di forte interesse sociale, economico e culturale. Si è parlato di startup, idee innovative, giovani e territorio grazie al lavoro del superprof Carlo Mazzone e dell’imprenditore Mimmo Ialeggio.