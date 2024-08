San Giuliano Terme avviati gli interventi alla succursale delle Mandela

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) San, 24 agosto 2024 - Sono partiti i lavori per la ristrutturazione delladella scuola secondaria "" facente parte dell'istituto comprensivo "Niccolini". "Le operazioni – afferma l'assessora all'edilizia scolastica Fabiana Coli –, sono state avviate nel periodo agostano in modo da poter togliere i ponteggi prima dell'inizioscuole e non intralciare le attività. I primistanno interessando la demolizione degli intonaci e degli elementi in laterizio nelle parti non integre o a rischio distacco, per procedere poi con il risanamentoparti in cemento armato necessitanti di una ristrutturazione, oltrericostruzione degli intonaci esezioni di laterizio demolite".