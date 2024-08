La manovra che verrà Giorgetti critica la Ue | Il Patto di stabilità impone scelte limitate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Pensiero corto e pensiero lungo. Interventi per l’immediato e per il futuro, con i vincoli europei da considerare. È la. Per Giancarlonon è che ci sia tanto da ‘ballare’. Il ministro dell’Economia, sul palco del Meeting di Rimini, non risparmia frecciate all’Europa. Primo bersaglio, ildi. "Il concetto di investimento – osserva – non è adeguatamente valutato e gli Stati nazionali sono costretti a fare valutazioni inevitabilmente di corto respiro nelle decisioni di politica di bilancio". Non c’è altra strada, sostiene il ministro. "Se anche la politica volesse avere un pensiero lungo – dice – poi subentrano delle regole magari decise a livello europeo proprio come il nuovodi". Il conto alla rovescia per la legge di bilancio è partito. E non mancano i nodi da sciogliere. Sullo sfondo c’è il Pnrr.