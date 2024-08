Il Festival del Folklore sbarca in Città Alta con l’esibizione di tutti i gruppi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 24 agosto 2024) Bergamo. Continua all’insegna del successo la 40esima edizione delinternazionale dele delle Tradizioni, organizzato dal Ducato di Piazza Pontida. L’appuntamento, nato da un’iniziativa comunale per celebrare il patrono Sant’Alessandro, ha riunito un centinaio di artisti provenienti da Ucraina, Francia, Albania e Messico che, insieme ailocali, hanno intrattenuto e mostrato ai bergamaschi la cultura artistica dei propri luoghi di provenienza, per una festa, all’insegna della pace, che si concluderà in concomitanza con il 26 agosto. Dopo il prologo di lusso che si è tenuto nella serata di lunedì 19 in piazza della Cittadella, teatro della rappresentazione della Tosca, è stata la volta di mercoledì 21 agosto in piazza Pontida con lo spettacolo di balli tradizionali “Töcc insèm a balà folk”.