Giornata Internazionale del Cane l’iniziativa di Vueling

(Di sabato 24 agosto 2024) La compagnia aerea spagnola collabora con l’associazione Nasoni and Friends ODV per sensibilizzare sul tema delle adozioni dei quattro zampe MILANO – Il 26 agosto si celebra ladel: sensibile, intelligente, affettuoso, a pelo lungo o corto, piccolo o grande, in questa data si festeggiano proprio tutti. Introdotta nel 2004 per promuovere le adozioni, questa ricorrenza fu ideata dall’addestratrice cinofila americana Colleen Paige, per ricordare il giorno in cui i suoi genitori adottarono ildi famiglia. Per l’occasione, parte del gruppo IAG e che quest’anno festeggia il suo ventesimo anniversario, ha collaborato con l’associazione Nasoni and Friends ODV a un progetto per sensibilizzare sul tema delle adozioni dei quattro zampe in difficoltà.