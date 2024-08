Esami radiologici urgenti Ecco come cambiano le modalità di visita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) L’Azienda Usl di Reggio Emilia ricorda che dall’inizio di agosto gli(codice U o B) vengono eseguiti nella Radiologia dell’arcispedale Santa Maria Nuova tutti i giorni dalle 8 alle 9.30 e dalle 13 alle 18. Al di fuori di queste fasce non é possibile eseguire prestazioni ambulatoriali. Prima di eseguire l’esame sarà necessario fare l’accettazione. Per glidalle 8 alle 9.30 è possibile fare l’accettazione dalle 7.30 alle 9 o agli Sportelli Polifunzionali o alla segreteria della Radiologia. Per glidalle 13 alle 18 è invece possibile fare l’accettazione dalle 12.30 alle 17.30 in tre punti dell’arcispedale cittadino con orari e giorni differenti: agli Sportelli Polifunzionali dalle 12.30 alle 13 dal lunedì al sabato, alla segreteria della Radiologia dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì, all’accoglienza del CoRe dalle 14 alle 17.