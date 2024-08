Un nuovo nido nel rione Borgomisto | Così abbattiamo le liste di attesa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Unasilo, nel quartiere di. Sarà realizzato grazie ai fondi del Pnrr e potrà ospitare 72 bambini nella fascia 0-3 anni. Il Comune di Cinisello Balsamo lo scorso 30 aprile aveva partecipato all’avviso di adesione pubblicato dal ministero dell’Istruzione e del Merito per la costruzione di nuove strutture per l’infanzia o di conversione di edifici pubblici da destinare alla stessa finalità. Il bando è stato vinto: il municipio ha ottenuto un finanziamento di 1,7 milioni di euro. Le nuove risorse saranno utilizzate per realizzare unedificio da collocare in via Alberti 11, al posto della vecchia sede della circoscrizione, immersa nel verde. Un edificio ormai obsoleto, che sarà di fatto abbattuto e ricostruito da capo.