Stellantis il segretario della Fiom De Palma e le parole di Urso | È vero Tavares ha chiesto e il governo ha fatto Ma ora se ne occupi anche Meloni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 23 agosto 2024) Hannorumore lecon cui il ministro del Made in Italy Adolfoha attaccato, dal Meeting di Rimini,e il suo ad Carlos, accusandoli di non aver rispettato i patti, circa l’obiettivo di produrre un milione di veicoli in Italia, e minacciando che se il progettoGigafactory di Termoli non dovesse partire i soldi Pnrr finiscano altrove per colpa loro. E, a sorpresa, ilgenerale– Cgil, Michele De, non smentisce ledianzi rilancia: «Ilhala sua parte ma se l’azienda non si muove deve intervenire palazzo Chigi. Sì a nuovi investitori», dice a Open.