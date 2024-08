La penosa strategia di Chiara Ferragni per risollevare la sua immagine | Crea profili finti per mettersi like

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 23 agosto 2024)le sta tentando tutte perun po’ la sua, ma le ultime indiscrezioni sono davvero imbarazzanti! Cosa ha fatto adesso? Da quando il Pandoro-Gate ha travoltoe l’azienda Balocco, l’ex moglie di Fedez le ha tentate tutte per cercare di rimediare e tornare alla sua condizione originale. Dopo lo scoppio del caso, come ricordiamo, aveva pubblicato l’ormai famoso video con la tuta grigia, che però non aveva riscontrato il successo sperato. Ancora, poi,aveva deciso di eclissarsi e per diverse settimane era rimasta in silenzio, cercando di capire in quale direzione andasse l’opinione pubblica. Tornando sui social, successivamente, ha iniziato a far finta di nulla, limitandosi a ignorare le malelingue e ringraziando chi invece le è rimasta sempre accanto.