Germania | attacco con coltello a Solingen tre morti e diversi feriti

(Di venerdì 23 agosto 2024) Roma, 23 agosto 2024 – Un altroa colpi diin. Almeno tre persone sono state uccise adurante le celebrazioni per il 650° anniversario della città, che si trova nell’Ovest del Paese. Lo riportano i media tedeschi, che parlano anche di”. Secondo la Bild, igravi sono nove. L’aggressione è avvenuta a Fronhof, una piazza del mercato nel centro cittadino dove era stato allestito un palco per la musica dal vivo. L'si sarebbe verificato poco dopo le 22 durante l'esibizione di Dj Topic, costringendo gli organizzatori a sospendere lo show. Secondo le prime dichiarazioni dei testimoni, l'autore "sembra arabo". L'uomo è ora in fuga. La polizia ha dato l'allarme e interrotto i festeggiamenti. Al momento un elicottero della polizia sorvola l'area transennata.