F1 risultati e classifica FP1 GP Olanda 2024 | Norris fa da lepre 4 Sainz distante Leclerc

(Di venerdì 23 agosto 2024) Le prove libere 1 del GP d’, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Zandvoort, sono state caratterizzate da vento e pioggia nei primi tre quarti d’ora. Soltanto negli ultimi quindici minuti i piloti hanno potuto girare con gomme soft e cercare il tempo di spessore. Landoha firmato il miglior tempo in 1:12.322 al volante della McLaren, precedendo di due decimi la Red Bull di Max Verstappen. Alle spalle del tre volte Campione del Mondo si è piazzato Lewis Hamilton con la Mercedes, appena davanti alla Ferrari di Carlose al compagno di squadra George Russell. Sorprendente sesta piazza per la Williams di Alexander Albon a precedere l’altra McLaren di Oscar Piastri e le due Haas di Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen. Charlesè soltanto 13mo con l’altra Ferrari a 1.984 di distacco dalla vetta, subito dietro alla Red Bull di Sergio Perez.