Cina nel mirino le auto Ue con motori superiori a 25 litri

(Di venerdì 23 agosto 2024) Le esportazioni di veicoli passeggeri cona 2,5dall'Europa alla, quelle finite neldel ministero del Commercio su richiesta dei produttori nazionali, hanno totalizzato 196.000 unità nel 2023, in aumento dell'11% su base annua, secondo i dati della China Passenger Car Association. Nei primi quattro mesi del 2024, invece, l'export di tali veicoli dall'Europa allaè stato di 44.000 unità , in calo del 12% sull'analogo periodo del 2023. Le spedizioni didell'UE verso lahanno toccato un controvalore di 19,4 miliardi di euro (20,8 miliardi di dollari) nel 2023, mentre il blocco ha comprato 9,7 miliardi di euro di e-car made in China, secondo Eurostat.