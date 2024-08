Serie D La telenovela senza fine tra US Ancona e SSC Ancona | riecco di nuovo Agnello

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 22 agosto 2024) La storia infinita dell’calcio sembra ancora non trovare la parola. L’attuale proprietario della vecchia società, ad un passo dello start di stagione, rispunta rivendicando stadio e materiali, tuonando (quasi certamente a vuoto) il blocco del campionato. Intanto mister Gadda tira dritto ed è pronto a presentare il primo impegno di stagione. Stabilite le designazioni ufficiali, 22 agosto, 2024 – Il braccio di ferro– SSCsembra proprio non averin questo clima rovente diestate. Una vicenda che fin dall’inizio ha sempre avuto dell’assurdo. A cominciare dall’ingiustificato, e per certi aspetti ancora misterioso, crack del 4 giugno con il mancato pagamento delle ultime mensilità che di fatto hanno escluso i dorici dall’iscrizione inC. Da lì in poi, un’odissea vera e propria per poter iscrivere l’nel campionato diD.