Sci alpino | Brignone e Bassino in training ad Ushuaia fino al 26 settembre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Pochi giorni alla partenza per ilsudamericano le sciatrici azzurre. Federicae Marta, insieme a Roberta Melesi, partiranno il 26 agosto alla volta di(Argentina), dove rimarrannoal 26 di. Un mese tondo, durante il quale le campionesse alterneranno le diverse specialità, in quella che è ormai da anni, una tappa fondamentale nell’avvicinamento alle prime gare della stagione.Lo staff tecnico sarà guidato dal dt Gianluca Rulfi, con Darwin Pozzi, Giorgio Pavoni, Luca Scarian, Davide, Daniele Simoncelli e Luca Vuerich. Skimen: Mauro Sbardellotto e Marco Sberze. Il 26 parte anche Dominik Paris, che dividerà il suo impegno fraal 13) per poi valutare se ci saranno le migliori condizioni per un trasferimento a La Parva (in Cile).