Muore e dona il suo cuore l’appello del figlio | Vorrei trovare chi ha salvato

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ascoli, 22 agosto 2024 – “Voglio conoscere l’uomo al quale è statoto ildi mio papà, per dirgli che ha ricevuto il regalo più bello in assoluto”. Il desiderio è quello di Davide Bartolini, 23enne ascolano che lo scorso 10 agosto ha perso purtroppo il padre, Patrizio. L’uomo è deceduto, a soli 53 anni, una settimana dopo il terribile incidente stradale avuto nella mattinata del 4 agosto: mentre era in sella alla sua moto, lungo la Statale Adriatica a Martinsicuro, si scontrò con un’auto. Venne trasportato d’urgenza all’ospedale Mazzini di Teramo ma, dopo appena sei giorni, fu dichiarata la morte cerebrale. I familiari di Patrizio, allora, senza pensarci nemmeno un istante, hanno dato il consenso per l’espianto e lazione degli organi.