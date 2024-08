Incidente per l’autobus in marcia per il rito religioso | morti 28 pellegrini

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 22 agosto 2024) Unin Iran ha portato alla morte di 28 passeggeri in viaggio, l’autista ha perso il controllo delIn unstradale in Iran hanno perso la vita circa 28 persone. Si trattava dipakistani in viaggio per raggiungere Arbaeen, una meta a loro sacra. Avvenuto nella provincia centrale di Yasd, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa statale iraniana Irna, anche altre 23 persone sono rimaste coinvolte in questo impatto, 14 di queste si trovano attualmente in condizioni critiche. Le motivazioni che hanno portato allo schianto del pullman non sono ancora note. La polizia sta portando avanti delle indagini a riguardo, nella speranza di arrivare presto a una soluzione. Una delle ipotesi prese maggiormente in considerazione è quella di un guasto meccanico al veicolo.