Dazn | arriva il nuovo metodo di pagamento che fa risparmiare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’inizio della nuova stagione calcistica ha portato anche delle importanti novità per quanto riguarda gli abbonamenti televisivi necessari per seguire tutte le partite del campionato Sabato 17 agosto è ufficialmente tornata in campo la Serie A ed è quindi ripartita la stagione del calcio italiano e internazionale. Come sempre negli ultimi anni, per vedere tutte le partite serviranno più abbonamenti a diverse piattaforme internet e pay tv con notevole esborso economico per tutti gli appassionati che hanno intenzione di seguire la propria squadra del cuore comodamente dal divano di casa. Nuova offerta da parte di– Cityrumors.